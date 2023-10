Nach einem Anstieg um 1 Prozent im frühen Handel schloss der Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag mit 0,12 Prozent im Plus bei 33 670,29 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,50 Prozent auf 4327,78 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor mit 1,24 Prozent auf 14 995,12 Zähler noch mehr an Boden.