Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 sehr gut entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von etwas mehr als 21 Prozent. Mit Blick auf 2026 könnten die geldpolitischen Perspektiven dem Aktienmarkt weiteren Rückwind verleihen. Mit weiter sinkenden Zinsen in den Vereinigten Staaten ist zu rechnen. Dies liess das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank erkennen, das an diesem Dienstag veröffentlicht wurde.