Unternehmensseitig hat die Quartalsberichtssaison in den USA ihren Höhepunkt inzwischen hinter sich. Vor allem in der Technologiebranche war sie stark gelaufen. Am Freitag standen die Schwergewichte Amazon und Apple im Fokus. Während Apple als Schlusslicht im Dow um 4,8 Prozent absackte, gewann Amazon als einer der Spitzenwerte im Nasdaq-Auswahlindex 8,3 Prozent und erreichte ein Zwölfmonatshoch. Die Apple-Papiere hatten allerdings zuletzt im Juli ein Rekordhoch erreicht.