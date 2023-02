Kolanovics Einschätzung zum Aktienmarkt hat sich jener von einem ebenso bekannten Protagonisten an der Wall Street angenähert, Mike Wilson. Der Stratege von Morgan Stanley schrieb diese Woche, die Märkte seien sich bezüglich eines Endes der Zinserhöhungen in den USA zu sicher. Auch Wilson wies darauf hin, dass die Anleihenzinsen wieder gestiegen seien, was vor allem am kurzen Ende ein Risiko für den Aktienmarkt darstelle (cash.ch berichtete). Der Unterschied zwischen Kolanovic und Wilson ist, dass letzterer das ganze Jahr 2022 schon sehr skeptisch gegenüber Aktien auftrat.