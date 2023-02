3) Spekulation und Volatilität bleiben ein grosses Risiko

Die Volatilität gemessen am Index VIX liegt deutlich tiefer als Mitte des vergangenen Jahres, ist in den vergangenen Wochen aber wieder angestiegen. In den vergangenen Tagen ist wieder ein Anstieg verzeichnet worden. Der VIX will die Schwankungsbreiten an den Märkten abbilden und basiert auf Daten aus dem Optionenhandel an der Terminbörse Chicago Board of Options Exchange (Cboe).