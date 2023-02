Obwohl die Bilanzsaison bis weit in den März hinein das Börsengeschehen in der Schweiz mitprägen wird, rücken allmählich auch die Generalversammlungen (GV) in den Fokus. Der Pharmakonzern Novartis zum Beispiel wird bereits am 7. März seine jährliche Aktionärsversammlung abhalten und dabei die Dividenden für 2022 festlegen. In den allermeisten Fällen werden die Dividendenänderungen bereits mit der Bekanntgabe Jahreszahlen vorgeschlagen.