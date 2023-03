Die Schweizer Börse hat am Dienstag nachgegeben. Der Handelstag stand ganz im Zeichen der Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Dienstagnachmittag. Zeigten sich die Anleger bereits im Vorfeld der Ausführungen sehr zurückhaltend, so rutschten die Indizes nach den Aussagen des Fed-Chefs deutlich ins Minus.