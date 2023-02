Die Schweizer Börse hat am Dienstag nachgegeben. Mangelnde Anschlusskäufe und die Verunsicherung über die weitere Entwicklung von Konjunktur und Zinsen hielten die Anleger laut Händlern an den Seitenlinien. Viele Anleger fragten sich, ob die Zinsen vor allem nach dem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag nun nicht doch länger höher bleiben könnten als bisher erwartet. Zudem gebe es Licht und Schatten von der Konjunktur. So hat zuletzt etwa die deutsche Industrie ein turbulentes Jahr 2022 noch deutlich schwächer als erwartet abgeschlossen. Und dies, obwohl sich die Lieferkettenprobleme in den vergangenen Monaten deutlich gemildert haben.