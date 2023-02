Die Schweizer Börse hat am Freitag nachgegeben. Nachdem der Leitindex SMI bereits am Donnerstag ein halbes Prozent verloren hatte, büsste er am Freitag weitere 0,8 Prozent ein und beendete erstmals in diesem Jahr eine Woche im Minus. Im Vorfeld der am Dienstag in den USA zur Publikation anstehenden Inflationsdaten ist die Unsicherheit unter Anlegern gross. Das zeigte sich auch am Volatilitätsindex VSMI, der um 11 Prozent zugelegt hat.