Am Vortag der Ergebnispublikation waren auch Nestlé mit einem Kursplus von 0,7 Prozent gesucht. Der einstige Börsenliebling buhlt nach massiven Kursverlusten um neues Vertrauen bei Anlegern. Eine positive Überraschung am Donnerstag würde sicher helfen, sagten Händler. Ebenfalls am Donnerstag Zahlen zeigen wird die Swisscom (Aktie -0,3 Prozent).