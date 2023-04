Der SMI schloss um 0,75 Prozent höher auf 11'342,86 Zählern. Im Vergleich zum Schluss am Gründonnerstag hat der Leitindex damit in der laufenden Handelswoche um 1,0 Prozent zugelegt. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ging am Freitag mit einem Plus von 0,58 Prozent auf 1772,67 aus dem Handel und der breite SPI stieg um 0,86 Prozent auf 14'859,62 Punkte. Von den 30 SLI-Werten schlossen 24 im Plus und sechs im Minus.