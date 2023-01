Mit einem SMI-Plus von gut 5 Prozent in den ersten acht Handelstagen des neuen Jahres hat der Schweizer Blue-Chip-Markt eine starke Performance hingelegt. Die Kurse haben in den ersten Tagen des Jahres davon profitiert, dass weltweit die Zinsangst etwas zurückgewichen ist. Auch zur Rezession, zu den Konjunkturaussichten in China und zur Energieversorgung sind die Einschätzungen positiver geworden. Was im Bild noch weitgehend fehlt, sind die Unternehmensgewinne für das vergangene Jahr respektive das vierte Quartal 2022.