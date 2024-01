Abby Joseph Cohen rechnet nicht mit einem namhaften Rückgang der Leitzinsen in den USA

Die bekannteste Grösse des Roundtable ist die 71-jährige Abby Joseph Cohen, Professorin an der Columbia Business School in New York und zuvor drei Jahrzehnte Anlagestrategin bei Goldman Sachs. Sie traut dem S&P 500 kaum Wachstum zu in diesem Jahr, nachdem sie mit ihrer Schätzung eines acht-Prozent-Wachstums für den Index zwar keine Punktlandung vollzog, aber in der Tendenz richtig lag. Entgegen des Marktkonsenses rechnet Cohen 2024 nicht mit einem namhaften Rückgang der Leitzinsen in den USA.