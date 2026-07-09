Eine Börsenerfolgsgeschichte hat auch Sandoz seit dem IPO im Oktober 2023 geschrieben. Die Titel gingen damals bei 24 Franken in den Handel und haben sich seither im Wert ebenfalls verdreifacht. Die momentane Notierung entspricht praktisch dem Marktkonsens von 70,73 Franken. Doch die Aktie wurde auch schon höher gehandelt: Das Allzeithoch stammt von Ende Juni und beträgt 74,72 Franken. Das von CEO Richard Saynor geleitete Unternehmen hat abgelesen an den Umsatzzahlen seinen Schwerpunkt auf die Generika; sie machen rund 70 Prozent der Verkäufe aus. Derweil ist die vergleichsweise kleinere Biosimilar-Sparte wachstumsstärker als die Generika-Abteilung. «Wir bauen unsere Biosimilar-Pipeline zügig aus», unterstrich Saynor, als er vor wenigen Wochen die Erstquartalszahlen vorstellte.