US-Präsident Trump hat Windturbinen als kostspielig und ineffizient bezeichnet und sich wiederholt gegen die Branche gestellt. Im ​Wahlkampf hatte er versprochen, die Offshore-Windindustrie zu stoppen und stattdessen ‌Öl und Gas zu fördern. Im August ‍hatte die Regierung bereits den fortgeschrittenen Bau des Projekts Revolution Wind von Orsted gestoppt, ein Bundesrichter ​hob das Verbot jedoch später auf.