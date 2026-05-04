Laut Partners Group verkennt Grizzly etwa bei der Beteiligung an Zenith Longitude Limited, die keine geschäftlichen Aktivitäten verzeichnen soll, dass Zenith die Holdinggesellschaft des weltweit tätigen Logistikers Apex Logistics ist. Oder es werde ausser Acht gelassen, dass die verstaatlichte russische Tochter der Stada Arzneimittel AG auf null abgeschrieben sei. An Stada ist Partners Group indirekt ebenfalls beteiligt.