Mit den am Donnerstagabend gemeldeten verwalteten Vermögen von 147 Milliarden US-Dollar und den Kapitalzusagen in Höhe von 18 Milliarden hat Partners Group die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens:147 Mrd und 20 Mrd) verfehlt. Und auch die für 2024 angepeilten Kapitalzusagen von 20 bis 25 Milliarden wurden in Analystenkreisen teilweise höher erwartet.