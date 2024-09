Am Markt wird derweil auch die am Donnerstag von Bryan Garnier für Richemont bestätigte Kaufempfehlung gut aufgenommen. Die Analysten senkten zwar zugleich das Kursziel um 10 auf noch 150 Franken, damit liegt dieses aber immer noch klar über dem derzeitigen Kursniveau. Während im Kommentar das angeschlagene Konsumentenvertrauen in China als belastend angeführt wird, streichen die Analysten die guten langfristigen Erwartungen und die starke Position im Schmuckgeschäft als positive Argumente für ein Engagement in Richemont heraus.