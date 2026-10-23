Die enttäuschenden Abschlüsse von Kering und Hermès lassen an der Börse verstärkt Zweifel an der Geschäftsentwicklung von Richemont und Swatch Group aufkommen. Bereits vor gut zehn Tagen hatte Branchenprimus LVMH (Aktie: -1,0 Prozent) für das dritte Quartal zwar ein Wachstum (org. +1 Prozent) ausgewiesen, blieb damit aber ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Diese Woche wurde auch noch bekannt, dass der zur französischen LVMH zählende Schweizer Uhrenhersteller Zenith in Le Locle einen weitreichenden Stellenabbau plant.