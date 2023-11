Schwendimann verweist darauf, dass der Preiseffekt im Vorjahr im Oktober-Quartal auf plus 18,1 Prozent in die Höhe geschnellt ist nach plus 11,0 Prozent im Juli-Quartal 2022. «Angesichts dieser hohen Vorjahresbasis und der moderateren Inputkostenentwicklung überrascht es uns nicht, dass sich das Preiswachstum im Oktober-Quartal auf plus 7,1 Prozent verlangsamt hat.» Positiv ist aber, dass wieder ein Volumenwachstum gelungen ist. Mit diesem Zahlenset ist Aryzta weiterhin auf Kurs, um die ZKB-Schätzungen und auch die Konsensschätzungen für das nächste Jahr 2024 zu erreichen.