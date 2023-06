Neben dem momentan fehlenden operativen Hebel und den höheren Lohnkosten befürchtet er einen sich intensivierenden Preiswettbewerb in der sich konsolidierenden Branche. Seine Bewertungskennzahlen zeigten gegenüber dem japanischen Konkurrenten Daifuku eine Bewertungsprämie von 4 Prozent an, was derzeit schwer aufrecht zu halten sei.