Kurz nach der Quartalsergebnisveröffentlichung von Ende August kostete die UBS-Aktie in der Spitze fast 24 Franken. Mittlerweile ist sie wieder für 22 Franken zu haben. Mit einem Plus von 28 Prozent seit Januar führt die grösste Schweizer Bank die diesjährige SMI-Gewinnerliste allerdings auch weiterhin an. Den Dividendenabgang vom April aufgerechnet, fällt der Vorsprung auf die zweitplatzierte Partners Group (+26 Prozent) sogar noch deutlicher aus.