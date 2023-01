Investoren, die jetzt die Rally am Aktienmarkt kaufen, werden enttäuscht werden. Dies schreibt Morgan-Stanley-Stratege Mike Wilson, der sich 2022 als einer der meistzitierten Bären der Wall Street einen Namen machte. "The Fear of Missing Out" - kurz FOMO - sei ein gefährliches Gefühl, schreiben Strategen der amerikanischen Grossbank. "Durch bessere Preisbewegungen bei Aktien sind viele Anleger zur Überzeugung gekommen, sie würden etwas verpassen - das verleitet sie dazu, aktiver zu werden."