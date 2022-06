Der Stoxx Europe 600 stieg um bis zu 1 Prozent, getrieben von Autoherstellern und Banken. Der Dax legte um bis zu 1,3 Prozent zu und der Schweizer Leitindex SMI war ebenfalls bis zu 1 Prozent fester.

Die Ankündigung erfolgt, nachdem die Rendite der 10-jährigen Anleihen Italiens in dieser Woche zum ersten Mal seit 2014 über 4 Prozent gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass die Anleger nicht davon überzeugt sind, dass die EZB die Zinsen erhöhen und gleichzeitig die Anleiherenditen der schwächsten Mitglieder der Region in Schach halten kann.

Der europäische Aktienindex ist in diesem Jahr unter Druck geraten, da die Sorge vor aggressiven Zentralbanken und einer möglichen Rezession die Nachfrage nach Risikoanlagen dämpft, obwohl die Aktienbewertungen weit unter ihren langfristigen Durchschnittswerten liegen.

“Das Risiko ist, dass der EZB-Rat herauskommt und einfach nur mehr Details darüber gibt, was er mit den PEPP-Reinvestitionen zu tun gedenkt,” anstatt ein neues Programm anzukündigen, was ein enttäuschendes Ergebnis wäre, sagte Sarah Hewin, Leiterin der Europa- und Amerika-Forschung bei Standard Chartered Plc. “Mal sehen, ob sie uns mit einem neuen Anleihekaufpaket überraschen werden.”

(Bloomberg)