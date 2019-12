Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verharrte nahezu unverändert mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent.

Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen stieg um knapp 0,3 Prozent nach der Ankündigung von Chinas Ministerpräsident Li Keqiang, dass Massnahmen zur Entlastung der Unternehmensfinanzierung erwogen würden. Während die Börse in Australien um 0,1 Prozent zulegte, gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,05 Prozent nach.

Damit schien der Optimismus an der Wall Street nach den jüngsten Entspannungssignalen im US-chinesischen Konflikt nicht auf den Aktienhandel in Asien überzuspringen. Zwar seien die Risiken für die Finanzmärkte dieses Jahr zurückgegangen, sagte der Ökonom bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Hiroshi Miyazaki.

Aber dasselbe könne man noch nicht über das kommende Jahr sagen. "Niemand kann vorhersagen was in den US-chinesischen Beziehungen passieren wird." Immer noch seien US-Strafzölle auf bestimmte chinesische Waren in Kraft.

Dow Jones schliesst im Plus

An der Wall Street hat der Dow Jones am Montag zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,3 Prozent auf 28.551,53 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 8.945,65 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 3.224,01 Punkte zu.

(Reuters)