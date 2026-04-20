Der Krieg hat die Nachfrage nach dem US-Dollar und US-Vermögenswerten erhöht. Gleichzeitig suchen Investoren gezielt nach Unternehmen, die eine Schlüsselrolle bei der Absicherung von Lieferketten spielen oder von Investitionen in künstliche Intelligenz, grüner Energie und Rüstung profitieren. Im Jahr 2026 führen Energie, Rohstoffe, Versorger und Industriewerte die Performance im MSCI World Index an.