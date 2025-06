«Die Handelspolitik wird weiterhin die grosse makroökonomische Unsicherheit darstellen», sagte Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com. «Anzeichen für eine weitere Dynamik in den Gesprächen könnten den Märkten zu Beginn der Woche neuen Schwung verleihen.» Die nächste Runde der Handelsgespräche zwischen den USA und China findet laut einem britischen Regierungssprecher am heutigen Montag in London statt. «Wir sind ein Land, das sich für den Freihandel einsetzt und immer klargestellt hat, dass ein Handelskrieg niemandes Interesse hat. Daher begrüssen wir diese Gespräche», sagte der Sprecher. Anwesend sollen eine US-Delegation unter der Leitung von Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer sowie eine chinesische Delegation unter der Leitung von Vizepremier He Lifeng sein.