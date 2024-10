In Europa spielen Airbus, Safran, Thales und Leonardo eine zentrale Rolle in der Raumfahrtindustrie. Airbus entwickelt über Airbus Defence and Space wichtige Raumfahrzeuge, Satelliten und Trägersysteme, darunter die Ariane-Rakete, in Zusammenarbeit mit der ESA. Safran ist insbesondere durch das Joint Venture ArianeGroup mit Airbus bedeutend, da es Triebwerke für die Ariane-Raketen liefert. Thales Alenia Space, eine Tochtergesellschaft von Thales, ist führend in der Entwicklung von Kommunikations- und Wissenschaftssatelliten. Leonardo, über seine Tochtergesellschaft Telespazio, ist stark in der Satellitentechnologie engagiert und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung und Weltrauminfrastruktur an.