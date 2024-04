Während die durchschnittliche Prognose in der monatlichen Bloomberg-Umfrage keinen weiteren Aufwärtstrend in diesem Jahr erkennen lässt, sprechen eine Reihe von jüngsten Aufstufungen für einige Gewinne für die europäischen Börsen. Der Stoxx Europe 600 Index wird das Jahr bei 498 Punkten beenden, so die durchschnittliche Vorhersage in einer Umfrage unter 16 Aktienstrategen, deren Median bei 500 Punkten liegt - fast identisch mit dem aktuellen Kursstand.