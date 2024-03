Schutz vor «extremen Risikoszenario»

In diesem Fall versuchten die Händler, sich vor dem zu schützen, was die UBS-Strategen als "extremes Risikoszenario" und nicht als Korrektur bezeichnen, indem sie VIX-Aufwärts-Calls kauften. "Die Anleger haben weitgehend das Handtuch geworfen, wenn es um den Kauf von Abwärtsschutz im Indexbereich geht", so UBS-Strategen wie Maxwell Grinacoff in einer Mitteilung.