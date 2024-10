Nordamerika bleibt grösster Markt

Aktuellen Prognosen zufolge wird Nordamerika wohl der grösste Markt für Rechenzentren bleiben, gemessen an der in Auftrag gegebenen Leistung. Da jedoch das Angebot in APAC und Europa stärker wachsen wird, werden beide Regionen in den kommenden Jahren Marktanteile gewinnen. «Mit unserer Strategie verfolgen wir einen globalen Ansatz, der sich an der künftigen Nachfrage nach Hyperscale-Rechenzentren orientiert, die Schätzungen zufolge zur Hälfte aus den USA, zu einem Drittel aus APAC und in einem etwas geringeren Umfang aus Europa kommen wird», so Laughlin.