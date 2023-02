Emmanuel Cau, Stratege von Barclays, sieht den Grund für dieses Muster bei den Hedge Fonds, die Short-Positionen eindeckten sowie bei Fonds mit systematischen Strategien, die ein Aktienengagement hinzufügen. "Dieser Prozess ist jetzt weit fortgeschritten". Aber Long-Only-Fonds, die die jüngsten Gewinne verpasst haben, sind immer noch defensiv positioniert und könnten versucht sein, Boden gut zu machen, indem sie von Rückgängen profitieren, sagt er. "Das Risiko-Ertrags-Verhältnis fühlt sich nach einem so starken Lauf ausgeglichener an, und eine gewisse Konsolidierung ist logisch“, sagt Cau. "Aber im Moment glauben wir, dass die Märkte noch gute Gründe haben könnten, an eine sanfte Landung zu glauben."