Andere Experten sind laut AWP-Analyser nicht derart optimistisch. Die meisten von ihnen empfehlen «Halten»; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 50 Franken. Das ist weniger als das von Berenberg prognostizierte Preisziel, aber mehr als der aktuelle Kurs. Auch dies spricht für wieder höhere Notierungen und ein regeres Interesse an den Avolta-Valoren.