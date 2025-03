In vielen Fällen geht es beim Abstossen von grossen Aktienblöcken durch namhafte Investoren in einer ersten Reaktion mit dem Kurs der betroffenen Firma in den Keller. Das war auch vor zwei Wochen so, als die Sandoz-Stiftung sich von einem Novartis-Aktienpaket im Wert von 2,3 Milliarden Franken verabschiedete und die Aktie rund 3,5 Prozent an Wert verlor.