Apple ist dabei das Paradebeispiel. Am vergangenen Donnerstag kündigte der Technologiekonzern den grössten Aktienrückkauf aller Zeiten in den USA an. Der Vorstand hatte weitere 110 Milliarden US-Dollar für den Kauf eigener Aktien genehmigt. Mit dieser Ankündigung übertraf der iPhone-Hersteller seinen eigenen Rekord für den grössten angekündigten Rückkauf in den USA.