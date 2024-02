Die Aktionäre des Energietechnikkonzerns Siemens Energy haben auf der Hauptversammlung am Montag ihren Ärger über die hohen Verluste der spanischen Windturbinentochter Gamesa Luft gemacht. «Die Tatsache, dass die enormen Zusatzbelastungen bei Gamesa so kurz nach der vollständigen Übernahme und nach der Aufnahme von zusätzlichen Investorengeldern auftraten, hinterlässt bei uns Zweifel an dem vorausgegangen Due Diligence Prozess», erklärte Hendrik Schmidt von der Deutsche-Bank-Tochter DWS Investment. «Wann werden wir die genaue und endgültige Höhe der Zusatzbelastungen bei Gamesa verlässlich kennen?»