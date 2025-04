Dazu hat das Unternehmen zu einer ausserordentlichen Generalversammlung am 25. April 2025 in Munderfing geladen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. «Aufgrund des für das Geschäftsjahr 2024 zu erwartenden negativen Ergebnisses, das einen Verlust des halben Grundkapitals nach sich ziehen wird, hat der Abschlussprüfer seine Redepflicht ausgeübt», schreibt Pierer. Da das halbe Grundkapital verloren gegangen ist, war die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung gesetzlich verpflichtend. An dieser sollen nun Kapitalmassnahmen zum Ausgabebetrag von 7,50 Euro je Anteilsschein beschlossen werden.