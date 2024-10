Der aktivistische Investor Starboard Value dränge auf Veränderungen, um die Leistung von Pfizer zu verbessern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Starboard habe auch den früheren Pfizer-Chef Ian Read und Ex-Finanzchef Frank D'Amelio kontaktiert, die Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert hätten, sagten die Insider. Pfizer ist unter Druck, weil die Verkäufe von Corona-Produkten stark zurückgegangen sind und andere Geschäftsbereiche die Erwartungen nicht erfüllt haben. Pfizer lehnte einen Kommentar ab. Starboard reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters.