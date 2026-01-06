An der Börse waren die Reaktionen zum abgeblasenen Zusammenschluss unterschiedlich. Während die Aktien von Alcon an der Schweizer Börse zulegen und gegen 15.30 Uhr mit 1,92 Prozent bei 64,76 Franken im Plus stehen, zeichnet sich im vorbörslichen Geschäft mit den an der US-Techbörse Nasdaq gehandelten Staar-Aktien (-16,5 Prozent) ein Kurseinbruch ab.