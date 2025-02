Von Chatbots wie ChatGPT von OpenAI unterscheidet sich die App dadurch, dass sie ihre Argumentation für den Nutzer sichtbar artikuliert, bevor sie eine Antwort auf die Eingabe liefert. Das Modell R1 ist nach Angaben von DeepSeek in der Leistung vergleichbar mit der neuesten Version von OpenAI. Das Startup bietet Lizenzen für Einzelpersonen an, die an der Entwicklung von Chatbots interessiert sind. Sie können die Technologie zu einem Preis nutzen, der deutlich unter dem liegt, was OpenAI für Vergleichbares verlangt.