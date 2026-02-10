Für Unternehmen wie Motorola waren solche Emissionen in der Vergangenheit erfolgreich, da sie sich viel Geld zu günstigen Konditionen beschaffen konnten. Etwas anderes ist die Situation für die Aktionäre, betont der legendäre Investor Michael Burry in einem Kommentar auf Substack am Montagabend. Anfang 1997 gehörte Motorola zu den 25 grössten Unternehmen in den USA hinsichtlich Marktkapitalisierung und Umsatz. Das sollte sich nie wiederholen.