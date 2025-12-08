Die «Magnificent 7» - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia und Tesla - verdienen besondere Vorsicht, da sie «aggressiver miteinander konkurrieren und immer mehr Konkurrenz aus dem Nichts auftaucht», sagte Yardeni am Montag in einem Interview mit Bloomberg Television. Er verwies insbesondere auf die jüngsten Zweifel an der Marktführerschaft von OpenAI sowie auf das Auftauchen des chinesischen Unternehmens DeepSeek Anfang des Jahres.