Die Google-Muttergesellschaft Alphabet will für ‌4,75 ‌Milliarden Dollar das Infrastruktur-Unternehmen Intersect übernehmen. Der Technologieriese reagiert ​damit auf ‌den ‌steigenden Bedarf an Rechen- und Energiekapazitäten für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI).

⁠Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Alphabet mehrere Gigawatt ​an Energie- und Rechenzentrumsprojekten, ‌die ‍sich in der Entwicklung ​oder im Bau befinden. Bestehende Anlagen in Texas ‌und ⁠Kalifornien sind von der ‌Übernahme ausgenommen.