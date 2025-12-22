Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Alphabet mehrere Gigawatt an Energie- und Rechenzentrumsprojekten, die sich in der Entwicklung oder im Bau befinden. Bestehende Anlagen in Texas und Kalifornien sind von der Übernahme ausgenommen.
Technologie
Alphabet verstärkt seine KI-Infrastruktur
Google-Mutter Alphabet verstärkt mit einer Milliarden-Dollar-Übernahme seine KI-Infrastruktur.
22.12.2025 18:35
Von Reuters
