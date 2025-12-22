Die Google-Muttergesellschaft Alphabet will für ‌4,75 ‌Milliarden Dollar das Infrastruktur-Unternehmen Intersect übernehmen. Der Technologieriese reagiert ​damit auf ‌den ‌steigenden Bedarf an Rechen- und Energiekapazitäten für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI).