Seit Beginn des Booms im Bereich der künstlichen Intelligenz machen sich Investoren Sorgen darüber, wie sich Googles Dominanz bei der Internetsuche in einer von KI geprägten Welt behaupten wird.
Wenn man den in der vergangenen Woche veröffentlichten Geschäftsbericht der Muttergesellschaft Alphabet als Anhaltspunkt nimmt, der schwächer als erwartet ausgefallene Suchumsätze aufzeigt, waren diese Befürchtungen durchaus begründet. Und wie es die Ironie so will, geht zumindest ein Teil der Bedrohung aus den eigenen Reihen aus, da Googles wachsende Präsenz im KI-Bereich dabei eine seiner Stärken untergräbt.
«Wenn die goldene Gans keine goldene Gans mehr ist, dann gibt es Grund zur Sorge», sagte Stash Graham, Chief Investment Officer bei Graham Capital Wealth Management, das Alphabet-Aktien hält.
Die Alphabet-Aktie legte am Mittwoch inmitten der Euphorie nach der Wahl zu, die die meisten Big-Tech-Aktien beflügelte. Doch das kann den historischen Ausverkauf der vergangenen Woche nach der Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse nicht überdecken. Nicht nur blieben die Suchumsätze hinter den Erwartungen zurück, das Unternehmen gab auch an, dass die Beliebtheit seines KI-Modus für die Suche, den es zu einem niedrigeren Satz monetarisiert als die herkömmliche Suche, ein mitwirkender Faktor war.
Die Aussicht auf eine Schwäche im Suchgeschäft, das mehr als die Hälfte des Umsatzes von Alphabet im Jahr 2025 ausmachte, war das jüngste Warnsignal für Anleger, die bereits durch die explodierenden Investitionsausgaben, Sorgen, dass das Unternehmen bei modernsten KI-Modellen ins Hintertreffen gerät, sowie durch den negativen freien Cashflow im vorangegangenen Quartal. Dies markierte eine Abkehr von seinem historischen Profil als zuverlässige «Free-Cashflow-Maschine».
Die Alphabet-Aktie hatte in diesem Jahr zu kämpfen und rutschte ins Minus, nachdem sie 2025 um 65 Prozent gestiegen war. Der Ausverkauf hat sich seit dem Frühjahr beschleunigt: Die Aktie stürzte in der zweiten Jahreshälfte um 19 Prozent ab und war damit in diesem Zeitraum der zweitgrösste Belastungsfaktor für den S&P 500. Allein im Oktober verlor sie fast 19 Prozent - ihr schlimmster Monat aller Zeiten -, wodurch 758 Milliarden Dollar an Marktwert vernichtet wurden.
Andererseits hat der Abschwung die Aktie auch relativ günstig gemacht. Sie wird derzeit zum etwa 18-fachen des für die nächsten 12 Monate geschätzten Gewinns gehandelt - ein Rückgang gegenüber dem 29-fachen im Februar und ein Abschlag gegenüber ihrem 10-Jahres-Durchschnitt von rund 21. Die Verlagerung hin zu hohen Investitionsausgaben und einem negativen Cashflow rechtfertige die niedrige Bewertung, so Graham. Er zeigte sich jedoch überrascht von der Verlangsamung des Suchwachstums, was die Bewertung der Aktie erschwere.
«Die Aktie wird derzeit zu einem respektablen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, sofern die Schwäche im Suchgeschäft nur vorübergehend ist, wovon ich ausgehe», sagte er. «Sollte es jedoch zu einer anhaltenden Verschlechterung kommen, müsste der Kurs noch tiefer liegen.»
Da Google im Wesentlichen ein Synonym für die Internetsuche ist, kann die Bedeutung dieses Geschäftsbereichs für die Alphabet-Aktionäre kaum hoch genug eingeschätzt werden. Auch in den Jahren 2023, 2024 und 2025 kam es bei der Aktie zu suchbezogenen Abverkäufen. Diesmal scheinen die Bedenken jedoch akuter zu sein, insbesondere da Meta mit seinem KI-Agenten «Muse» für grosses Aufsehen sorgt.
«Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch KI-Agenten, die wir als das zukünftige Tor zum Internet betrachten (als Ersatz für den Browser oder die Suche), steht Google bei der Umstellung der Monetarisierung der Suche vor einem erheblichen Umsetzungsrisiko», schrieb Andrew Boone, Analyst bei Citizens, in einem Bericht vom 29. Oktober, in dem er Alphabet von «Outperform» auf «Market Perform» herabstufte.
«Dies ist das erste Quartal, in dem die negative These, dass KI die Suche verdrängen wird, Substanz hat», schrieb der für seine optimistischen Prognosen bekannte Analyst Dan Ives von Yorkville Ives in einer Mitteilung vom 30. Oktober.
In der vergangenen Woche haben Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie von Alphabet im Jahr 2026 um 4,5 Prozent gesenkt. Abgesehen vom Thema Suchmaschine ist die Wall Street auch besorgt über die hohen Investitionen des Unternehmens in den Ausbau der KI-Infrastruktur und darüber, wann diese nennenswerte Renditen abwerfen werden.
Dennoch können Optimisten Trost im beschleunigten Wachstum des Cloud-Geschäfts von Alphabet und in der relativ niedrigen Bewertung der Aktie finden.
«Der erste Glanz ist zwar verblasst, aber die Aktie erreicht nun einen Punkt, an dem sie langsam günstig erscheint», sagte Ed O’Gorman, Geschäftsführer von River Wealth Advisors, das Alphabet-Aktien hält. «Es gibt nach wie vor echte Fragen dazu, wie das Umsatzmodell für die agentische Suche letztendlich aussehen wird, aber Alphabet verfügt über andere Einnahmequellen, die recht gut wachsen, wobei die Cloud das beste Beispiel ist», sagte er.
«Bei einem derart starken reflexartigen Ausverkauf bietet sich wahrscheinlich eine Einstiegsmöglichkeit. Ich denke, die Reaktion könnte etwas übertrieben sein, da wir uns noch in einem sehr frühen Stadium befinden, was die weitere Entwicklung angeht.»
(Bloomberg/cash)