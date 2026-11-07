Die Alphabet-Aktie legte am Mittwoch inmitten der Euphorie nach der Wahl zu, die die meisten Big-Tech-Aktien beflügelte. Doch das kann den historischen Ausverkauf der vergangenen Woche nach der Veröffentlichung der Unternehmensergebnisse nicht überdecken. Nicht nur blieben die Suchumsätze hinter den Erwartungen zurück, das Unternehmen gab auch an, dass die Beliebtheit seines KI-Modus für die Suche, den es zu einem niedrigeren Satz monetarisiert als die herkömmliche Suche, ein mitwirkender Faktor war.