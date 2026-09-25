Sorgen der Anleger über eine mögliche Abschwächung des Entwicklungstempos bei Künstlicher Intelligenz (KI) wegen Sicherheitsbedenken hatten die Aktienkurse Anfang des Monats belastet. «Schnelllebig wie der Markt aber ist, führte dann die Vorstellung eines neuen KI-Modelles des Mutterkonzerns von Facebook und Instagram zu einer deutlichen Erholung am Markt», sagt Herdack. In der alten Woche ​stiegen der Index der US-Technologiebörse Nasdaq und der europäische Branchenindex um rund 1,5 und 2,5 Prozent. «Wir erwarten allerdings eine Phase höherer Aktienkursschwankungen im Aufwärtstrend, da wir es für ​sehr wahrscheinlich halten, dass in den kommenden Wochen verstärkt der Sicherheitsaspekt der Künstlichen Intelligenz thematisiert wird.»