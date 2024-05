In Erwartung einer schleppenden Nachfrage im wichtigen Cloud-Geschäft hat Amazon einen zurückhaltenden Ausblick geliefert. Der Online-Händler stellte am Dienstag für das laufende Quartal Erlöse zwischen 144 und 149 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit gut 150 Milliarden Dollar gerechnet.