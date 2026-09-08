Amazon entwickelt gemeinsam mit Qualcomm Spezialprozessoren für KI‑Rechenzentren. Die Kooperation habe ein Volumen ‌von ⁠bis zu 60 Milliarden Dollar, teilte Qualcomm am ⁠Dienstag mit. Gleichzeitig erhalte der Online-Händler die Option, für rund ‌vier Milliarden Dollar bei dem Halbleiterhersteller ‌einzusteigen. Qualcomm-Aktien stiegen daraufhin ​zur Eröffnung der Wall Street um knapp neun Prozent.