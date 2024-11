Die Entwicklung von Amazon könnte die Abhängigkeit von Anthropics Chatbot Claude verringern, der ein beliebtes Angebot auf der Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS) ist. Erst kürzlich hatte Amazon weitere vier Milliarden Dollar in Anthropic gesteckt, nachdem es bereits im September 2023 eine Investition in gleicher Höhe getätigt hatte. Ziel des US-Onlinehändlers ist es, im Rennen um generative KI-Technologie mit Konkurrenten wie Google, Microsoft und OpenAI Schritt zu halten. Laut «The Information» könnte Amazon das neue KI-Modell Olympus bereits in der kommenden Woche auf der jährlichen AWS-Kundenkonferenz vorstellen.