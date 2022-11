Amazons Idee war, die Technologie von Argo in Elektrolaster zu stecken, die es von Rivian Automotive Inc. kauft, und eine Testflotte in mehreren US-Städten einzurichten. Ford und Volkswagen hingegen wollten einen dritten Partner gewinnen, um die hohen Kosten für die Entwicklung des autonomen Fahrens zu schultern, berichten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Der damalige VW-Chef Herbert Diess reiste Anfang des Jahres sogar in die USA, um mit Amazon-Mitbegründer Jeff Bezos den Deal zu besprechen.