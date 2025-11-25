Der weltgrösste Cloud-Dienstleister hat seit 2010 mehr als 31,3 Milliarden Dollar in Indiana investiert. Technologieunternehmen wie Alphabet, Microsoft und Meta geben ebenfalls Milliardensummen für KI-Infrastruktur aus, obwohl die Renditen aus diesen Investitionen bisher gering sind. Amazon kündigte am Montag zudem an, bis zu 50 Milliarden Dollar in den Ausbau von KI- und Supercomputing-Kapazitäten für US-Regierungskunden seiner Cloud-Sparte Amazon Web Services zu investieren. Dabei handele es sich um zwei separate Investitionen, erklärte der Konzern.